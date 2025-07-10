Amasya'da sıfır kilometre cip taşıyan TIR ile kamyonet çarpıştı. Kamyonetle TIR'ın çekici kısmının tarlaya uçtuğu kazada 2 sürücü hafif yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında merkeze bağlı Sevincer köyü kavşağında meydana geldi. Sıfır kilometre 3 cip taşıyan Ayhan K. yönetimindeki 34 HN 0005 plakalı TIR ile İsa C. idaresindeki 05 AER 539 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı. TIR'ın çekici kısmı ile taşıdığı sıfır araçlardan biri ve kamyonet yaklaşık 10 metre yükseklikten tarlaya uçtu. Kazada her 2 sürücü hafif yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.