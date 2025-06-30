Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı ile Merzifon ve Suluova Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 24 Haziran’da önemli bir operasyona imza attı. Amasya merkezli olmak üzere Merzifon, Suluova ve Ankara’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Sokak satıcısı oldukları değerlendirilen 16 şüpheli gözaltına alınırken, 21 ikamet, 1 iş yeri ve 14 araçta yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Cephanelik Gibi Evler!

Operasyonda; 314 sentetik hap, 76,82 gram bonzai emdirilmiş tütün, 41,31 gram metamfetamin, 2,74 gram esrar, 9 uyuşturucu kullanma aparatı (payp), 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 85 adet 9 mm dolu mermi, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Ayrıca, soruşturma kapsamında aranan 3 kişinin halen cezaevinde olduğu tespit edildi.

13 Şüpheli Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.