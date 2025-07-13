Adıyaman’da Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’ye verilen ev hapsi kararı, vatandaşların sert tepkisine yol açtı. Kararı hukuksuz ve siyasi olarak nitelendiren çok sayıda Adıyamanlı ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal Tutdere’nin evinin önünde toplandı. Tanal ve halk Ellerine taktıkları zincirlerle sessiz bir protesto gerçekleştirirken, Başkanlarının yalnız olmadığını göstermek amacıyla sembolik bir mesaj verdi.

Tutdere’ye verilen ev hapsi kararının ardından, muhalefet partilerinden ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarından da tepkiler yükseliyor. Halkın gösterdiği destek, Adıyaman’da gerginliği artırırken, gelişmeler yakından takip ediliyor.