Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ASKİ Genel Müdürlüğü'nün ortak yürüttüğü proje kapsamında Haymana ilçesinde Ahırlıkuyu ve Evci Mahalle'lerinde uzun yıllardır kullanılan içme suyu deposunun yerine 100’er metreküp kapasiteli 2 yeni prefabrik içme suyu deposu kuruldu. ilçenin içme suyunun karşılandığı deponun, zamanla eskimesi üzerine yenisiyle değiştirildi.

Belediye personelinin canla başla çalışması üzerine kolaylıkla değiştirilen su deposundan ilçe vatandaşları gönül rahatlığıyla su tüketebilecek.

"Sağlıklı içe suyu temini sağladık"

ASKİ'NİN konuya ilişkin paylaşımı ise şöyle: "Ahırlıkuyu ve Evci Mahallelerinin mevcut içme suyu depolarının ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle, 100’er metreküp kapasiteli 2 yeni prefabrik içme suyu deposu ekiplerimizce kuruldu. Bu çalışma ile temiz, sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini sağladık." denildi.