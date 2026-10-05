Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi’nin ağustos ayına ilişkin ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre, AB’de üretici fiyatları ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,9, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 arttı.

Avro Bölgesi’nde ÜFE, ağustosta aylık bazda yüzde 1,9 yükselirken yıllık artış yüzde 8,2 oldu. Bölgede aylık yükselişte enerji fiyatlarındaki yüzde 5,6’lık artış etkili olurken, enerji hariç üretici fiyatları yüzde 0,2 arttı.

AB ülkeleri arasında üretici fiyatları ağustosta aylık bazda en fazla Bulgaristan ve Estonya’da yüzde 3,3, İtalya’da yüzde 3,1 ve Danimarka’da yüzde 3 arttı. Yıllık bazda ise ÜFE İrlanda’da yüzde 17,1, Bulgaristan’da yüzde 16,8 ve Litvanya’da yüzde 14,6 yükseldi. Lüksemburg’da ise üretici fiyatları yıllık bazda yüzde 7,9 geriledi.