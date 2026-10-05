Yangın, Mumcular Mahallesi yakınlarındaki Çocuk Mezarı mevkisinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangının fark edilmesi üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, Bodrum Mumcular yakınlarındaki yangına 2 uçak, 6 helikopter, 18 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve 102 personelle havadan ve karadan müdahale edildiği bildirildi.

Açıklamada, yangının en kısa sürede kontrol altına alınması için ekiplerin mücadelesini canla başla sürdürdüğü belirtildi.