Dünyada nesli tükenme tehlikesi altındaki kedi türlerinin korunması için çeşitli bilimsel ve kurumsal çalışmalar yürütülüyor.

Vahşi türler için doğal yaşam alanları korunurken, evcil ırklarda genetik saflığın devamı için kontrollü üretim programları uygulanıyor. Türkiye'nin simgelerinden biri olan Ankara kedisi de koruma altında bulunan türler arasında yer alıyor.

Uzun ve parlak tüyleri, farklı renkte gözleriyle dikkat çeken Ankara kedisi, nesli tükenme tehlikesi altında olması nedeniyle özel olarak korunuyor. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Ankara Kedisini Koruma, Yaşatma ve Tanıtma Merkezi'nde güvenli koşullarda barındırılan ve uygun eşleştirmelerle çoğaltılan kediler, daha sonra sahiplendirilerek yeni yuvalarına kavuşuyor.