İçişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ’a yönelik yurt genelinde geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı ve cumhuriyet başsavcılıkları koordinasyonunda, il jandarma komutanlıkları tarafından 24 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar kapsamında toplam 88 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Örgütsel Faaliyet ve Propaganda

Yakalanan şüphelilerin, DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları, örgütle bağlantılı kişi ve sözde yardım kuruluşları aracılığıyla finansal destek sağladıkları tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin, sosyal medya hesapları üzerinden örgüt propagandası yaptıkları da belirlendi.

Soruşturmanın ilgili cumhuriyet başsavcılıkları tarafından çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.