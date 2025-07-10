Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Türkiye’de 1991-2020 yılları arasında haziran ayı sıcaklık ortalaması 21,8 dereceydi. 2025 Haziran ayı ortalaması ise 23 dereceye yükseldi. 26-29 Haziran tarihleri arasında birçok ilde tüm zamanların en yüksek haziran sıcaklık değerleri ölçüldü. İzmir’de geçen yıl 41,4 derece olan rekor, bu yıl 41,8 dereceye çıktı. İstanbul Florya, Seferihisar, Dikili ve Sinop gibi merkezlerde de sıcaklık rekorları kırıldı.

Bölge Bölge Haziran Sıcaklık Raporu: Cizre’de 45,6 Derece Ölçüldü

Bölgelere göre ortalama sıcaklıklar ise şu şekilde:

Marmara Bölgesi: Ortalama sıcaklık 22’den 23,5 dereceye yükseldi. En yüksek sıcaklık Lüleburgaz’da 40,2 derece.

Ege Bölgesi: Ortalama 25,8 dereceye çıktı. En yüksek sıcaklık Milas’ta 43,9 derece.

Akdeniz Bölgesi: 25,8 derece ortalama ölçüldü, Dalaman’da 43 dereceye ulaşıldı.

İç Anadolu: 20,4 derece ortalamaya çıktı. Çankırı’da en yüksek sıcaklık 36,5 derece oldu.

Karadeniz Bölgesi: 20,1 derece ortalama ile geçti. Beypazarı’nda 37,8 dereceye ulaşıldı.

Doğu Anadolu: Ortalama 19,9 dereceye yükseldi. En yüksek sıcaklık Ergani’de 38,4 derece olarak kaydedildi.

Güneydoğu Anadolu: Türkiye’nin en sıcak bölgesi oldu. Ortalama 29,2 dereceye çıktı, Cizre’de 45,6 dereceyle rekor kırıldı. Ticaret Bakanlığı'ndan ayrı uyuşturucu operasyonu İçeriği Görüntüle

Yağışlar Sert Düştü: Haziran Normallerinin yüzde 63 Altında

Haziran ayı boyunca Türkiye genelinde ortalama 12,5 mm yağış kaydedildi. Bu değer, 1991-2020 dönemi için belirlenen 33,6 mm’lik haziran ortalamasının yüzde 63 altında kaldı. Marmara’da son 65 yılın, İç Anadolu’da ise son 22 yılın en düşük haziran yağışları ölçüldü. Kuraklık tehlikesi uyarılarını bir kez daha gündeme getiren bu tablo, uzmanlarca iklim değişikliğinin etkisi olarak değerlendiriliyor.