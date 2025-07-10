Mahmut Elitaş, 2023 yılında Ankara’ya dayılarının yanına mevsimlik işçi olarak gitti. İddiaya göre kuzenleri O.B. ve S.B., banka hesaplarının bloke olduğunu söyleyerek Elitaş’tan kendi adına hesap açmasını istedi. Genç, güvenerek 10’dan fazla banka hesabı açtı ve kartları kuzenlerine verdi. Ancak kısa süre sonra Elitaş hakkında 30 farklı dolandırıcılık dosyası açıldı. Yapılan soruşturmada, söz konusu hesapların dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edildi. Banka kartlarının bir kısmı ise kuzeni S.B.’nin evinde bulundu.

Baba Elitaş: “Oğlumun Suçu Güvenmek”

Mahmut Elitaş’ın babası Davut Elitaş, oğlunun kandırıldığını ve mağdur edildiğini belirterek duruma isyan etti. Baba Elitaş, “Oğlum kuzenlerine güvenerek hesap açtı, onlar da bu hesapları dolandırıcılıkta kullandı. Şimdi oğlum cezaevinde, asıl suçlular dışarıda. Çocuğum S.B. ve O.B. tarafından aldatıldı. ‘Güzel bir iş kuracağız’ diyerek kandırdılar. Hesapların çoğu kuzenlerinin kontrolündeydi. Her dosyadan 1 yıl ceza alsa 30 yıl eder. Oğlumun serbest bırakılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Oğlumu Kandırdılar, Cezaevinde Mağdur”

Davut Elitaş, oğlunun iyi niyetinin kurbanı olduğunu söyleyerek, “Oğlum, kuzenlerinin hesabı bloke olduğu için yardım etmek istemiş. Ancak arkasından dolandırıcılık çıktı. Mahmut'un bu dolandırıcılıklardan kazancı yok, haberi dahi yok. Cezaevinde suçsuz yere yatıyor. Sorumlular serbest. Başka gençler de aynı tuzağa düşmesin. Adaletin tecelli etmesini bekliyoruz" sözleriyle adalet çağrısında bulundu.