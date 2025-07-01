Zonguldak’ta da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sabah saatlerinde valilik önünde resmi tören düzenlendi. Saat 14.00’te Roro Limanı’nda bir araya gelen il protokolü, farklı kurumlara ait römorkörlere binerek Karadeniz’e açıldı. 4 sahil güvenlik botu, 2 pilot botunun eşlik ettiği römorkörler, denizde su püskürterek gösteri yaptı. Sahil kenarında bulunanlar ise ilgiyle izledikleri römorkörlerin gösterisini cep telefonlarıyla kaydetti.

Etkinlikler kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın TCG Tuzla gemisi de ziyarete açıldı. (DHA)