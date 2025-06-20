Kayseri'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılacaklar için toplu ulaşım ücretsiz olacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 21-22 Haziran tarihlerinde sınav giriş belgelerini gösteren öğrencilerin toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilmesi sağlanacak.

Ayrıca, raylı sistem ve otobüslerde de ek seferler konulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyükkılıç, sınava katılacak adaylar için toplu ulaşımın ücretsiz olacağını kaydetti.

Gençlerin eğitimine önem verdiklerini belirten Büyükkılıç, "Sınavların yapıldığı saatlerde özellikle yerleşim alanlarında gürültüye sebep olabilecek davranışlardan kaçınılmasını, sürücülerimizin korna veya siren çalmamalarını ve inşaat faaliyetlerinin durdurulmasını önemle rica ediyorum." ifadelerini kullandı.