Yahyalı ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nde yaşayan İsmail Çelikkanat, saat 16.00 sıralarında küçükbaşlarına ot toplamak için evinden çıktı. Uzun süre eve dönmeyen Çelikkanat'tan haber alamayan yakınları, çevrede arama çalışması başlattı. Çelikkanat, saat 21.00 sıralarında evinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki dağlık alanda hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çelikkanat'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İsmail Çelikkanat'ın cenazesi, otopsi için Yahyalı Devlet Hastanesi’nin morguna konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.