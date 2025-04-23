Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geçtiğimiz hafta zirai don olaylarının etkili olduğu Niğde’nin Ovacık köyünde yer alan elma bahçelerinde incelemelerde bulundu. Bölgedeki üreticiler ve yetkililerden bilgi alan Bakan Yumaklı, tarım sigortasının önemine bir kez daha vurgu yaptı.

Don olaylarının yaşandığı tarım arazilerinde hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirten Bakan Yumaklı, bu çalışmaların ardından TARSİM kapsamında gerekli ödemelerin yapılacağını dile getirdi. Tarım sigortası yaptırma oranlarının beklenen düzeyde olmamasının bazı mağduriyetlere yol açtığını ifade eden Yumaklı, sigorta yaptırmayan fakat Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı üreticilerin, don olayına kadar yaptığı masrafların devlet tarafından karşılanacağını söyledi.

Ayrıca devletin, zirai don gibi doğal afetlerin zararlarını en aza indirmek amacıyla kullanılan ekipmanların maliyetlerinin yüzde 50’sini karşıladığını hatırlatan Bakan Yumaklı, bu sistemleri kullanan üreticilerin sigorta poliçelerinde de yüzde 25 ila 35 oranında indirim sağlandığını belirtti. Yumaklı, aynı zamanda sigorta poliçe bedelinin yaklaşık yüzde 70’inin de devlet tarafından karşılandığını dile getirerek, 1 yıllık emeğin güvence altına alınması için sigorta poliçesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

'SON 35 YILIN EN ŞİDDETLİ SICAKLIK DÜŞÜŞÜNÜ YAŞADIK'

Kentte hava sıcaklıklarının eksi 19 dereceye kadar düştüğünü ve bunun son 35 yılın en sert sıcaklık düşüşü olduğunu dile getiren Bakan Yumaklı, mevcut teknolojilerin bu seviyedeki düşüşlerde yetersiz kalabildiğine dikkat çekti. Niğde’nin, patates, elma, lahana ve çavdar gibi ürünlerle Türkiye’nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri olduğunu belirten Yumaklı, iklim değişikliğinin artık tarım faaliyetlerinin nasıl yürütüldüğünden çok, hangi önlemlerin alındığıyla ilgili yeni bir süreci gündeme getirdiğini söyledi.

Kuraklık, sel ve taşkın gibi afetlerin sadece Türkiye’yi değil, dünyadaki pek çok ülkeyi etkilediğine de değinen Bakan Yumaklı, iklim krizinin tarıma etkilerinin küresel ölçekte ciddi boyutlara ulaştığını ifade etti.