Bir süredir kanser tedavisi gören Leyla Okay’ın vefatı, sanat dünyasında büyük üzüntü yarattı. Ailesi, yakınları ve meslektaşlarının katıldığı cenaze töreni, Ahmet Efendi Camisi'nde kılınan cenaze namazıyla gerçekleşti. Okay, namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

Tiyatronun ve Ekranların Sevilen Yüzü

1963 yılında Ankara’da doğan Leyla Okay, lise yıllarında başladığı tiyatro hayatını Ankara Devlet Tiyatrosu’nda sürdürdü. Sadece sahnede değil, ekranlarda da izleyicinin gönlünde taht kuran oyuncu, özellikle şu yapımlarla hafızalara kazındı:

Ferhunde Hanımlar

Bizim Evin Halleri

Derin Sular Ankara Valiliğinden yarın için uyardı!

Teşkilat

Usta sanatçı, hem sahnede hem televizyonda canlandırdığı karakterlerle Türk tiyatrosuna ve televizyonuna iz bırakan isimlerden biri olarak anılacak.