Bir süredir kanser tedavisi gören Leyla Okay’ın vefatı, sanat dünyasında büyük üzüntü yarattı. Ailesi, yakınları ve meslektaşlarının katıldığı cenaze töreni, Ahmet Efendi Camisi'nde kılınan cenaze namazıyla gerçekleşti. Okay, namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.
Tiyatronun ve Ekranların Sevilen Yüzü
1963 yılında Ankara’da doğan Leyla Okay, lise yıllarında başladığı tiyatro hayatını Ankara Devlet Tiyatrosu’nda sürdürdü. Sadece sahnede değil, ekranlarda da izleyicinin gönlünde taht kuran oyuncu, özellikle şu yapımlarla hafızalara kazındı:
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Ferhunde Hanımlar
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Bizim Evin Halleri
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Derin Sular
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Teşkilat
Usta sanatçı, hem sahnede hem televizyonda canlandırdığı karakterlerle Türk tiyatrosuna ve televizyonuna iz bırakan isimlerden biri olarak anılacak.