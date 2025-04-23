Haber: Hikmet Dönmez

Köklerimizi, kimliğimizi ve tarihimizin sesini duymak ister misiniz?

Milletlerin hafızası, geçmişin izleri ve ruhu çoğu zaman kelimelerle değil, ezgilerle, destanlarla ve sözlü anlatımlarla taşınır. Bahşı sanatı, işte tam da bu yüzden, yalnızca bir müzik ya da anlatım geleneği değil; bir milletin kalbinden yükselen, zamanları ve sınırları aşan bir çığlıktır. Ve bu çığlık, 2025 yılının Nisan ayında, tarihin büyüleyici şehri Hiva'da yankılanacak.

Uluslararası Bahşı Sanatı Festivali, folklorun eşsiz inceliklerini barındıran, epik anlatıların ve müzikal ustalığın bir araya geldiği büyük bir kültürel şölen. 2019 yılından bu yana farklı bölgelerde gerçekleştirilen bu etkinlik, bu yıl efsanevi İpek Yolu’nun kalbinde, Orta Asya’nın canlı müze-kenti olan Hiva’da sizlerle buluşuyor.

Neler Sizi Bekliyor?

- Orta Asya’dan Anadolu’ya, Kore’den Macaristan’a kadar birçok ülkenin halk sanatçıları sahne alacak.

- Bahşıların ve ozanların canlı performanslarıyla destanlar canlanacak, yüzyılların bilgeliği yeniden dile gelecek.

- Atölyeler, panel ve söyleşilerle sözlü edebiyatın dünü, bugünü ve geleceği konuşulacak.

- Renkli geleneksel kıyafetler, halk oyunları ve yöresel tatlarla tam anlamıyla kültürel bir yolculuk sizi bekliyor.

Bahşı veya halk ozanları kimlerdir, neden önemlidirler? Bahşılar yanı halk ozanları sadece birer anlatıcı değil, aynı zamanda toplumun hafızası, ozanı ve bilgesidir. Anlattıkları destanlar sadece kahramanlık hikâyeleri değil; bir halkın değerlerini, özlemlerini, yaşam biçimini yansıtan aynalardır. Bu festival, bu aynalara birlikte bakma ve onları daha yakından tanıma fırsatı sunuyor.

Neden Hiva? UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Hiva, tarih ve sanatın iç içe geçtiği, her sokağında geçmişin yankılandığı büyüleyici bir şehir. Festival süresince bu muhteşem atmosferin içinde kültür, müzik ve hikâyelerle dolu bir serüven sizi saracak.

Buyurun, festivale hepiniz davetlisiniz!