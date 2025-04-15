Uyuşturucuya özendirme gerekçesiyle tutuklanıp Mart ayında serbest bırakılan Arslan, vesayetinin annesi ve babasına verilmesi sonrasında büyük bir tepki gösterdi. Tepkisini babasına şiddet uygulayarak gösteren Arslan, Ataşehir'de gözaltına alındı.

Arslan, babası Gazi Arslan’a darbettiği anları sosyal medya hesabından yayınlayarak daha da büyük bir tartışma yarattı. Emniyete götürülen rapçinin, aile içi şiddet bürosunda işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Sansar Salvo'nun sosyal medyada paylaştığı görüntüler, takipçileri ve kamuoyu tarafından büyük tepkiyle karşılanırken, rapçinin suç teşkil eden bu davranışının yasal sonuçları merak ediliyor.