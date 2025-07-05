Türkiye’nin artan enerji talebine dikkat çeken Bayraktar, cari açığın en önemli nedenlerinden birinin enerji ithalatı olduğunu belirtti. “Her gün 32 milyon araca, 42 milyon haneye elektrik, 21,8 milyon eve doğal gaz sağlamamız gerekiyor” diyen Bakan, bu ihtiyaçların dışa bağımlılıkla karşılanmasının ekonomik kırılganlıkları artırdığını ifade etti.

Sakarya Gaz Sahası’nda yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Bayraktar, “Bugün 4 milyon haneye yetecek doğal gazı üretiyoruz. Hedefimiz, 2028’de bu sayıyı 16 milyona çıkarmak” dedi. Bu sayede Türkiye’nin cari açığını azaltacağı gibi siyasi ve ekonomik kazanımlar da elde edileceğini söyledi.

Bayraktar ayrıca, yenilenebilir enerji kaynaklarına önem verdiklerini, yerli kömürün elektrik üretiminde kullanılacağını, Akkuyu Nükleer Santrali’nin devreye alınması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Pandemi sürecinden bu yana elektrik ve doğal gazda vatandaşlara sağlanan desteklere de değinen Bayraktar, elektrik faturalarının yüzde 55’inin, doğal gaz faturalarının ise yaklaşık yüzde 45’inin devlet tarafından karşılandığını söyledi.

Bakan, “Amacımız vatandaşlarımıza kesintisiz, kaliteli ve ucuz enerji sunmak” dedi.