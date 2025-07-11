Beşirli Mahallesi’nde, denize en yakın konumda bulunan ve bugüne kadar birçok doğal afeti atlatan tek tarihi kemer köprü olma özelliğini taşıyan Doğançay Köprüsü’nün alt kısmında aşınmalar başladı. DSİ ve Karayolları ekipleri bölgede dere ıslahı ve rüsubat temizliği çalışmalarını sürdürüyor.

Prof. Dr. Coşkun Erüz: “Yıkılma Riski Çok Yüksek”

Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Prof. Dr. Coşkun Erüz, yanlış dere yönlendirmesi nedeniyle köprünün sel sularının hedefi haline geldiğini vurguladı:

“200 yıllık Beşirli (Doğançay) Köprüsü, Trabzon ile Akçaabat arasındaki sahil yolunun ayakta kalan tek tarihi sanat yapısıdır. Ancak yanlış kanal düzenlemeleri nedeniyle dere suları köprünün ayağına yöneldi. Son selde hasar aldı. Bir sonraki selde yıkılma riski çok yüksek.”

Prof. Dr. Erüz, ayrıca mevcut istinat duvarlarının revize edilmesi ve dere akışının doğrudan köprünün altından geçecek şekilde yeniden planlanması gerektiğini belirtti.

“Rüsubat Temizliği Yeterli Değil”

DSİ’nin dere yatağındaki çalışmaları olumlu karşılansa da, Prof. Dr. Erüz şu uyarıyı yaptı:

“Rüsubatı temizlemek tek başına çözüm değil. Akış yönünün köprüyü koruyacak şekilde düzenlenmesi, yapıların revize edilmesi şart. Aksi halde tarihi bir değerimizi kaybedebiliriz.”

Vatandaşlar da Endişeli: “Köprü Ayağından Yıkılıyor”

Beşirli Mahallesi sakini Adnan Yavuz ise durumu şöyle özetledi:

“Bu köprü Osmanlı’dan kalan en eski yapılardan biri. Çok sayıda sel atlattı ama şimdi en riskli dönemini yaşıyor. Dere yatağı daraldı, yapılaşma arttı. Su köprünün ayağını oyuyor. Sele dayanamayabilir.”