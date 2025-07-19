Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST 2025 kapsamında bu yıl ilk kez Mesleki Yetenek Yarışması’nın organize edileceğini duyurdu. Yarışma, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) iş birliğiyle gerçekleştirilecek.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Mesleki Yetenek Yarışması ile katılımcıların elektrik, enerji, otomasyon, üretim ve elektronik gibi teknik alanlarda gerçek iş senaryolarına dayalı görevlerde teknik bilgi, el becerisi, takım çalışması ve problem çözme yeteneklerini sergileyeceğini belirtti.

Kacır, yarışmanın mesleki ve teknik lise öğrencilerinin yanı sıra üniversite düzeyinde eğitim görenler, mezunlar ve sahada tecrübe sahibi ustalara da açık olduğunu ifade etti.

Yarışmanın kategorileri ise şu şekilde sıralandı:

Bakım Onarım ve Pano Montajı

Elektrik Tesisatı ve Pano Montörlüğü

Endüstriyel Otomasyon ve Programlanabilir Sistemler

Güneş Enerji Sistemleri (GES) Paneli Kurulumu

PCB Devre Montajı

Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda nitelikli insan kaynağını güçlendirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Kacır, başvuruların 31 Temmuz 2025 tarihine kadar teknofest.org adresinden yapılabileceğini hatırlattı.