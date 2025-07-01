Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), lise ve üniversite öğrencilerine yönelik yaz dönemi eğitim programlarını başlatıyor. Ankara’da gerçekleştirilecek olan yaz okulu, öğrencilerin dini, ahlaki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyor.

Lise ve Üniversitelilere Özel İki Farklı Program

TDV Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen yaz okulu kapsamında lise öğrencileri için “5x2 Yaz Okulu”, üniversite öğrencileri için ise “Genç Akademi Yaz Okulu” programları planlandı. Programlar kontenjanla sınırlı olacak şekilde; erkek öğrenciler için 7-19 Temmuz, kız öğrenciler için ise 21 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Geniş Eğitim İçeriği ve Etkinlikler Sunulacak

Programda Kur’an-ı Kerim eğitimi, temel dini bilgiler, etkili iletişim ve hitabet, tarih dersleri, atölyeler, kültürel ve sosyal etkinlikler, spor aktiviteleri ve uzman konuklarla seminerler yer alacak. Katılımcılar çok yönlü gelişim imkanı bulacak.

Başvurular 4 Temmuz’a Kadar Devam Ediyor

Başvurular, lise öğrencileri 'https://forms.gle/k5fk4eGJUwAZPriH8' bağlantısı üzerinden, üniversite öğrencileri ise https://forms.gle/8vo2Tfsk3ATpNmTS7' linki üzerinden çevrim içi formlar aracılığıyla yapılabiliyor. Detaylı bilgi almak isteyenler, 0312 309 69 40 numaralı telefondan TDV yetkililerine ulaşabilecek.