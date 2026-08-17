İLİ İLÇESİ MAHALLE ADA/PARSEL CİNSİ YÜZÖLÇÜMÜ TAŞINMAZIN KİRALAMA AMACI İDARE

HİSSESİ/KİRALANACAK ALAN İMAR

DURUMU TAHMİN EDİLEN YILLIK KİRA

BEDELİ GEÇİCİ

TEMİNAT İHALE

TARİHİ İHALE

SAATİ Ankara Gölbaşı Karşıyaka 126685 ada 2 parsel Arsa 8.388,13 m2 Araç Muayene İstasyonu 8.388,13 m² Resmi Kurum Alanı (E:0.60 Yençok: 3 Kat) 2.851.964,20-TL 85.558,93-TL 26.08.2026 10:00

1- Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne ait yukarıda tapu kaydı yazılı taşınmazın kiralanması ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

2- İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Etlik Caddesi No:19 Dışkapı-Altındağ/ANKARA adresinde İhale Salonunda İhale Komisyonunca yapılacaktır.

3- Taşınmazın kira süresi 10 (On) yıldır. Belirtilen muhammen bedel bir yıllık kira bedelidir.

4- Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerin, teklif verecekleri ihale için;

a) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya süresiz geçici teminat mektubu, (Geçici teminat mektubu 2886 sayılı ihale kanunun 26 ve 27 nci maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.) Geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Muhasebe Şubesi Müdürlüğünün Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şube Tahsilat Hesabı TR33 0001 0017 4510 8906 1550 21 nolu hesabına (işin adı ile birlikte alıcı firmanın unvan bilgilerinin, vergi numarası veya T.C. Kimlik numarasının da sunacağı belgede yazması gerekmektedir) yatırılması gerekmektedir. Geçici teminat bedelinin, ihaleye teklif veren alıcının hesabından veya Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Muhasebe Şubesi Müdürlüğüne ihale tarih ve saatinden önce elden yatırılması zorunlu olup, ödemeye ilişkin makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekmektedir.

b) Gerçek kişi olması durumunda noter tasdikli imza beyanı, T.C. kimlik numarasını bildirir Nüfus Cüzdanı Örneği, İkametgah Belgesi,

c) Tüzel kişilerin siciline kayıtlı olduğu odasından ihale yılı içinde alınmış Oda Kayıt Belgesi, Noter Tasdikli İmza Sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi ve Vergi Kimlik Numarasını gösterir belge,

d) Vekaleten katılacakların noter tasdikli vekaletnamesi ve imza beyannamesi

e) Tebligat için Türkiye'de adres gösteren Tebligat Adres Beyanı

5- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 38. maddesine uygun olarak hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6- İhaleye ait şartname ve diğer evraklar Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği Etlik Caddesi No:19 Dışkapı-Altındağ/ANKARA adresinde mesai saatleri içerisinde görülebilir ve şartname bedeli olan 2.400,00 TL. (İkiBinDörtYüzTürkLirası)’nın Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Muhasebe Şubesi Müdürlüğüne yatırılması suretiyle alınabilir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları zorunludur.

7- İhale ile ilgili giderler Her türlü vergi, % 20 KDV, resim, harç, noter ve diğer ödenmesi gereken giderler) ihale uhdesinde kalan istekliye aittir.

8- İhaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenerek ihale tarih ve saatine kadar, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Etlik Caddesi No:19 Dışkapı-Altındağ/ANKARA adresine İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilir. Bu saatten sonra verilecek teklif zarfları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

9- İhaleye teklif verecek alıcılarca belgelerin tamamının aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerinin verilmesi zorunludur. İstenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

10- Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki esaslara göre temin edecekleri belge ile şartnameye uygun ortak girişim beyannamesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)

11- İhale konusu işe ait şartname düzenlenecek olup, ihale sonucunda sözleşme düzenlenecektir. (Sözleşme alıcı tarafından notere onaylatılacaktır.) İstekli kira bedelinin tamamını peşin ödeyebilir. İlk yıl kira bedeli ihale bedeli olup, takip eden yıllarda kira bedeli; bir önceki yıl kira bedeline, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan TÜFE (on iki aylık ortalamalara göre yüzde değişim oranı-örn: 2025 yılı şubat ayı kira bedeli hesaplanırken 2025 yılı ocak ayı değişim oranı alınır) oranında artış ilave edilmek suretiyle bulunacak bedeldir. Ancak söz konusu oranın kiralamanın yenileneceği ayda negatif çıkması halinde kira bedelinde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.

12- İhaleye teklif veren katılımcı taşınmazı mevcut durumu (imar, iskân, hasar, hisse, tapu kaydı vb.) ile yerinde görmüş, incelemiş ve kabul etmiş sayılacak olup gelecekte herhangi bir hak talebi ve itirazda bulunmayacaktır. Taşınmaz “Mobilizasyon ve Satış Ofisi” amacıyla kiralanacak olup, kiralama amacı dışında kullanılmaz. Kiralamaya konu alan taşınmaza ilişkin kira şartnamesi ve kira sözleşmesinde belirtilen tüm hükümlere uyulması zorunludur.

13- İhale en yüksek teklif üzerinden, her pey artırımı en az 50.000,00-TL(ElliBinTürkLirası) olarak uygulanacaktır.

14- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.



