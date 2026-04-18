2025/87929 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/87929 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.400.000,00 1 Taşıt 06FFU107 Plakalı , 2025 Model , FIAT DUCATO Marka, 463562941791567 Motor No'lu , ZFA250003SMA98697 Şasi No'lu

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 12:05

Bitiş Tarih ve Saati : 20/05/2026 - 12:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 12:05

Bitiş Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 12:05

(İİK m.114/4)