Mahkememizin 12/02/2025 tarihli ve 2024/692 esas 2025/97 karar sayılı ilamı ile "Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altınkayken Araç Kullanma, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçundan 5237 sayılı TCK'nin 179/3 maddesi yollamasıyla 179/2 maddesi uyarınca neticen verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasına dair hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair verilen karar; Sanık OĞULCAN ARSLANTAŞ (Nedim ve Selima oğlu, 13/06/1997 Altındağ doğumlu, Yozgat, Yenifakılı, Bektaşlı mah/köy nüfusunda kayıtlı. Bilinen adresi: Aşağıeğlence Mahallesi Meşeli Sokak No: 34/6 Keçiören/Ankara. TC Kimlik No:12595201106) tüm aramalara rağmen bulunamadığından tebliğ edilememiş ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin bir gazete ve bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlân Kurumu İlan Portalında yayımlanarak ilanen tebliğine karar verilmiş olup; iş bu ilanen tebliğin ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 291. Maddesi uyarınca hükmün tebliğ edilmiş sayılacağı günden itibaren 2 (iki) hafta içinde mahkememiz kalemine veya mahkememize gönderilmek üzere en yakın adliye Ceza Mahkemeleri Ön Bürosu, ön büro yok ise nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne verilecek dilekçe ile, veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunulup hakime onaylatmak suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesinde İSTİNAF kanun yoluna başvurabileceği, kanuni süresi içinde istinaf yoluna başvurulmaması halinde hükmün kesinleşeği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr Basın No ILN02220053