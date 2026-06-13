Ankara 33. Asliye Ceza Mahkemesi' nin 2025/348 Esas 2025/651 Karar sayılı dosyasında Sanık KAAN ALP CAN hakkında Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma suçundan Görevsizlik kararı verilmiş olup, Sanık KAAN ALP CAN (26/03/1997 CİDE doğumlu) açık adresinden ulaşılamamış olması, MERNİS adresinin bulunmaması, tespit edilen yurt dışı adresine tebliğ yapılamaması sebebiyle ilandan itibaren 2 haftalık süre içerisinde itiraz yolu açık olmak üzere tebliğ yerine geçmek üzere kararın ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiştir.

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