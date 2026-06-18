ESAS NO: 2026/291

Davacılar , SUAT BULUT, ADA BULUT ile Davalı , KENAN YILDIRIM arasında mahkememizde görülmekte olan Tazminat ( Ölüm ve Cismani Zarar ) davası nedeniyle; davalı Kenan Yıldırımın tebligata yarar açık adresi bulunamadığından dava dilekçesi, tensip tutanağı ve duruşma günü tebliğ edilememiştir. Davalı Kenan YILDIRIM'ın adresi bilinmediğinden, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra iş bu tebliğin yapılmış sayılacağı, 23/10/2026günü saat 10:10'daduruşmaya gelinmediği takdirde yokluğunuzdaki işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia/savunmasını genişletebileceği, dava dilekçesi, tensip zaptı veduruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 15/06/2026