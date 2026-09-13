Örnek No:55*

T.C.

ANKARA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2026/275 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Ortaklığın giderilmesi davası nedeni ile aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/275 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Pamuklar Mahallesi 61535 Ada 1 Parsel 375,00m² Yüzölçümlü, 40/375 Arsa Paylı, 1. Kat, 2 nolu konut vasıflı taşınmazın bulunduğu binanın; bitişik nizam, betonarme karkas yapı tarzında 2 bodrum kat+zemin kat+3 normal kat olarak inşa edildiği, otopark ihtiyacının sokak üzerinden karşılandığı, fiili durumda konutun; salon, antre, koridor, 3 oda, mutfak, banyo, wc ve 2 adet balkondan oluştuğu, odalardan bir tanesinin havalandırmaya açıldığı, ısınmanın doğalgazlı kombili kat kaloriferi ile sağlandığı, net kullanım alanının 75,55m², 2 adet balkonun ise 7,97m² olarak ölçüldüğü bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

Adresi : Pamuklar Mahallesi, Kızılcahamam Caddesi, No:66 Yenimahalle / ANKARA

Yüzölçümü : 375,00 m2 Arsa Payı : 40/375 Kıymeti : 3.250.000,00 TL KDV Oranı : %1

İmar Durumu :1/1000 Ölçekli, İnşaat Tarzı:Blok Nizam, Kat Adedi:4 Kat, Yapılaşma Koşulları ile "Konut Alanı" kullanımında kaldığı bildirilmiştir.

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

"Birinci artırma yalnız taşınmazda malik olan mirasçılar arasında yapılacaktır. Birinci artırmada alıcı çıkmaması halinde ikinci artırma genel hükümler uyarınca umuma açık olarak yapılacaktır."

Artırma Bilgileri



1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 02/11/2026 - 13:39-Bitiş Tarih ve Saati: 09/11/2026 - 13:39



2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 13:39-Bitiş Tarih ve Saati: 09/12/2026 - 13:39

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Pamuklar Mahallesi 61535 Ada 1 Parsel 375,00m² Yüzölçümlü, 50/375 Arsa Paylı, 3. Kat 6 nolu çatı aralı mesken vasıflı taşınmazın bulunduğu binanın; bitişik nizam, betonarme karkas yapı tarzında 2 bodrum kat+zemin kat+3 normal kat olarak inşa edildiği, otopark ihtiyacının sokak üzerinden karşılandığı, fiili durumda çatı aralı meskenin; salon, antre, koridor, 2 oda, mutfak, banyo, wc ve 2 adet balkondan oluştuğu, ısınmanın doğalgazlı kombili kat kaloriferi ile sağlandığı, dubleks kısmında 1 adet oda ve açık teras bulunduğu. Net kullanım alanının 101,21m², 2 adet balkonun 8,43m², açık terasın ise 48,43m² olarak ölçüldüğü bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

Adresi : Pamuklar Mahallesi, Kızılcahamam Caddesi, No:66 Yenimahalle / ANKARA

Yüzölçümü : 375,00 m2 Arsa Payı : 50/375 Kıymeti : 4.000.000,00 TL KDV Oranı : %1

İmar Durumu :1/1000 Ölçekli, İnşaat Tarzı:Blok Nizam, Kat Adedi:4 Kat, Yapılaşma Koşulları ile "Konut Alanı" kullanımında kaldığı bildirilmiştir.

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

"Birinci artırma yalnız taşınmazda malik olan mirasçılar arasında yapılacaktır. Birinci artırmada alıcı çıkmaması halinde ikinci artırma genel hükümler uyarınca umuma açık olarak yapılacaktır."

Artırma Bilgileri



1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 02/11/2026 - 14:39-Bitiş Tarih ve Saati: 09/11/2026 - 14:39



2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 14:39-Bitiş Tarih ve Saati: 09/12/2026 - 14:39



(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.