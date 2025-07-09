2021/7812 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/7812 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, YENİKENT/MUSTAFAKEMAL Mahalle/Köy, 510 Ada, 3 Parsel, B BLOK 4. KAT 9 NOLU B ...

Adresi : Yenikent-Mustafa Kemal Mahallesi Gül Caddesi Mehmet Tuncer Apartmanı B Blok No:20 B Daire No:9 Sincan / ANKARA

Yüzölçümü : 1.562,00 m2

Arsa Payı : 56/1562

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı İMAR DURUMUNUN GÖRE,KONUT ALANINDA,AYRIK NİZAM,TAKS:0,40,ÖN BAHÇE MESAFESİ=5,0 M,YAN BAHÇE MESAFESİ 3,50 M, KAT ADEDİ(BODRUM HARİÇ)5 KAT OLDUĞU BELİRTİLMİŞTİR.

Kıymeti : 2.450.000,00 TL

KDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler: Diğer : TAPU KAYDINDAKİ GİBİ OLUP DOSYASINDA MEVCUTTUR 6306 sayılı kanun gereği riskli yapıdır. (Bilirkişi raporu aşağıdaki gibidir)

Taşınmazın Tapu kaydında Beyan kısmında: A.T 6306 Sayılı Kanun Gereğince riskli yapıdır beyanı bulunmaktadır. Bu beyan 23.09.2014 tarih 27333 yevmiye numarası ile tapuya beyan edilmiştir.

Sincan Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04.12.2024 tarih E-13716085-622- 147128 sayılı yazısında;".....Ayrıca Yapı Kontrol Müdürlüğümüz tarafından; ilgili taşınmazın 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki kanun kapsamında olmadığı bildirilmektedir." denilmiştir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/09/2025 - 10:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/09/2025 - 10:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/10/2025 - 10:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/10/2025 - 10:25

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.