2025/11202 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/11202 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, SİNCAN Mahalle/Köy, 190 Ada, 2 Parsel, 1.KAT 6 NOLU BB Nolu Bağımsız Bölüm T ...

Adresi : Akşemsettin Mahallesi Oba Sokak Oba Apartmanı No:4 Daire No:6 Sincan / ANKARA

Yüzölçümü : 635,00 m2

Arsa Payı : 54/635

İmar Durumu :İnşaat tarzıSincan Belediyesi E-İmar sisteminden edinilen bilgiye göre değerleme konusu taşınmazın konumlu olduğu parselKonut Alanı olarak ayrılan bölgede kalmakta olup, 4 kat olacak şekilde yapılaşmaya uygun olduğu bilgisi edinilmiştir.

Kıymeti : 2.300.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : TAPU KAYDINDAKİ GİBİ OLUP DOSYASINDA MEVCUTTUR

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 11:20

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 11:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 11:20

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2026 - 11:20

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.