Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1621 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 608.000,00 1 Taşıt 06DHL596 Plakalı , 2014 Model , RENAULT Marka , FLUENCE TOUCH 1.5 DCİ Tipli , K9KN837D163550 Motor N ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/08/2025 - 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/08/2025 - 10:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2025 - 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2025 - 10:30

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 525.000,00 1 Taşıt 06ACG440 Plakalı , 2015 Model , RENAULT Marka , MASTER PANELVAN L2H2 2.3 Tipli , M9TB870C167687 Moto ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/08/2025 - 11:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/08/2025 - 11:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2025 - 11:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2025 - 11:30

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 398.000,00 1 Taşıt 06ADU494 Plakalı , 2016 Model , PEUGEOT Marka , PARTNER VAN LONG COMFORT 1.6 HDİ Tipli , 10JBEM05320 ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/08/2025 - 12:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/08/2025 - 12:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2025 - 12:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2025 - 12:30

(İİK m.114/4)