Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1621 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|608.000,00
|1
|Taşıt
|06DHL596 Plakalı , 2014 Model , RENAULT Marka , FLUENCE TOUCH 1.5 DCİ Tipli , K9KN837D163550 Motor N ...
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/08/2025 - 10:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/08/2025 - 10:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2025 - 10:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2025 - 10:30
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|525.000,00
|1
|Taşıt
|06ACG440 Plakalı , 2015 Model , RENAULT Marka , MASTER PANELVAN L2H2 2.3 Tipli , M9TB870C167687 Moto ...
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/08/2025 - 11:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/08/2025 - 11:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2025 - 11:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2025 - 11:30
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|398.000,00
|1
|Taşıt
|06ADU494 Plakalı , 2016 Model , PEUGEOT Marka , PARTNER VAN LONG COMFORT 1.6 HDİ Tipli , 10JBEM05320 ...
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/08/2025 - 12:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/08/2025 - 12:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2025 - 12:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2025 - 12:30
(İİK m.114/4)
#ilangovtr Basın No ILN02242762