2025/7280 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/7280 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.245.000,00 1 Taşıt 06BUG358 Plakalı , 2018 Model , TOYOTA Marka, Yakıt Tipi Benzin-Elektrik , Vites Tipi Otomatik , Rengi Kırmızı , Borçlu şirket adına kayıtlı aracı ARTIKOD yedieemin deposunda bulunan araca ait bilirkişi raporuna göre; KaportaTespitleri:Araç üzerinde yapılan incelemeler neticesinde aracın genel durumunun iyi olduğu, sağ ön tampon tırnak kırığı ve göçükolduğu,araç genelkaportasında ufakçizik ve ezikler olduğu görülmüştür. Araç iç trim durumu: Araç2025 / 7280 talimat nolu dosya içerisindeki bilgilerde yer alan 06 BUG 358plakalı, Toyota marka C-HR 1.8 HYBRID DYNAMIC E-CVT TİPLİ, 2018 model aracın teknik özelliklerini barındırmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2025 - 11:17

Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2025 - 11:17 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 11:17

Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2026 - 11:17

(İİK m.114/4)