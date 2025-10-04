2025/2522 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/2522 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, SİNCAN Mahalle/Köy, BODRUM KAT 2 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM Mevkii, 54 Ada, 10 Parsel, 2 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçlu adina isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır.

Adresi : Atatürk Mah. Şehit Halil Çankaya Sokak Ayvaz Apt. No:23/2Sincan / ANKARA

Yüzölçümü : 1.364,00 m2

Arsa Payı : 44/1364

İmar Durumu : İnşaat tarzı Taşınmazın yer aldığı parsel: 1/1000 ölçekli uygulama imar planı uyarınca; konut alanı lejantlı olup yapılaşma şartları; ayrık nizam, Yençok:12,50 metre, 4 kattır.

Kıymeti : 1.350.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Tapu kaydındaki gibi olup dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2025 - 10:23

Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2025 - 10:23 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2025 - 10:23

Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2025 - 10:23

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.