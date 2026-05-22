2026/5 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın Giderilmesi davası nedeniyle aşağıda özellikleri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/5 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İli, Ayaş İlçe, Orta Bereket Mahallesi,141 Ada, 9 Parsel, Çayır vasıflı Mahalle merkezine ~1 km, , Ayaş İlçe Merkezine 13,7 Km, mesafede bulunan taşınmaz( Ayrıntılı satış ilanı, şartnamesi ve bilirkişi raporunaesatis.uyap.gov.tr adresinden 2026/5 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir)

Adresi : Orta Bereket mah. 141 ada 9 parsel Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü : 1.207,87 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 1.330.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: -

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/06/2026 - 14:03

Bitiş Tarih ve Saati : 22/06/2026 - 14:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 14:03

Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 14:03

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.