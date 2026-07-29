Örnek No:55*

T.C.

ANKARA BATI

İCRA DAİRESİ

2025/5571 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/5571 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, MEVLANA Mahalle/Köy, SEYİRCE ÇİFTLİĞİ Mevkii, 101498 Ada, 3 Parsel, D BLOK 13. Kat 25 Nolu bağımsız bölüm

Adresi : Mevlana Mahallesi 423.Sokak No:15D Daire No:25 Sincan / ANKARA

Yüzölçümü : 2.759,00 m2

Arsa Payı : 1/130

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Sincan Belediyesi İmar Arşivi dosyasında yer alan imar bilgilerine göre Konut alanında, Bitişik nizam, Hmax:13 kat , ada bazında 130 adet konut olacak şekilde yapılaşmaya uygun olduğu bilgisi edinilmiştir.

Kıymeti : 3.700.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:TAPU KAYDINDAKİ GİBİ OLUP DOSYASINDA MEVCUTTUR

Artırma Bilgileri



1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 11:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 11:10



2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 11:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 11:10



(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.