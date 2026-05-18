ESAS NO : 2021/127

KARAR NO : 2026/196

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 07.04.2026 tarihli ilamı ile Çocukları Dilencilikte Araç Olarak Kullanma suçundan 5271 sayılı CMK'nin 223/8 maddesi gereğine kamu davasının ZAMANAŞIMI NEDENİYLE DÜŞMESİNE karar verilmiş ayrıca mağdur Tıffaha ABBAS vekili Av.Deniz SONKAYA istinaf kanun başvurusunda bulunmuş olmakla verilen karar Abbas ve Tıfaha kızı 01.01.1985 Halep d.lu ESMA ABBAS, tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve istinaf başvuru dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren iki hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK'nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren iki hafta içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle istinaf yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.