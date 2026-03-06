

Sayı : E.10466776-2024/291-Ceza Dava Dosyası

Mahkememizin 2024/291 esas sayılı dava dosyasında icra olunan yargılama sonucunda, sanık Alper ÖZTÜRK'ün "Tehdit" suçundan neticeten 15 Ay Hapis cezası ve "Hakaret" suçundan ise neticeten 6 Ay Hapis cezası ile cezalandırılmasına,

Dair; sanığın yokluğunda, kararın tebliği tarihinden itibaren 2(iki) hafta içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere verilen karar İLANEN tebliğ olunur.