2025/198 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/198 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Akyurt İlçe, SARACALAR Mahalle/Köy, 1590 Ada, 1 Parsel, 1 kat -9 no Nolu Bağımsız Bölüm Akyurt İlçesi, Saracalar Mahallesi 51.sokak No:1/9 'da bulunan gayrimenkul parselin üzerinde, zemin,1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14 Normal kattan oluşan 15 Katlı Yapı bulunmaktadır.Ruhsat Tarihi: 10.11.2022-144 Asansör bulunmaktadır. Binanın çatısı kiremit kaplıdır. Binanın dışı dış cephe boyası ile boyalıdır. Binaya ait yapı ruhsatı bulunmaktadır. Binadaki bağımsız bölümün ısıtma sistemi doğalgazlıdır.Mesken;salon+mutfak, 1 adet oda, banyo+wc ve 1 adet balkon

hacimlerinden ibarettir. İş bu İlan Akyurt İcra Müdürü Saltuk Buğra KILIÇ tarafından hazırlanmıştır.

Adresi : Saracalar Mahallesi 51. Sokak No1 - 9 Akyurt / ANKARA

Yüzölçümü : 9.980 m2

Arsa Payı : 35/9980

İmar Durumu :Belediyeden Sorulur

Kıymeti : 1.450.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : 06/12/2022 tarihli yönetim kurulu planı

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 10:17

Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 10:17 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 10:17

Bitiş Tarih ve Saati : 25/05/2026 - 10:17

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.