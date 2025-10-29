ANFA ALTINPARK İŞLETMELERİ LTD. STİ.



Madde 1 - İş Sahibi İdarenin

1.1. İdarenin;

a) Adı: Anfa Ankara Altınpark İşletmeleri Limited Şirketi

b) Adresi: Altınpark Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı No: 142/6 Aydınlıkevler Altındağ/Ankara

c) Telefon numarası: 0312 596 90 00 / 1906

ç) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Satınalma Personeli



1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler



Madde 2 - İhale Konusu

Mülkiyeti Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait, Ankara ili Şereflikoçhisar İlçesi, Hacı Enbiya Mahallesi, E-90 Karayolu Caddesi No:2 adresinde yer alan otobüs terminali içerisinde bulunan aşağıda niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmazın Anfa Ankara Altınpark İşletmeleri Ltd. Şti. Satınalma Müdürlüğünce 2886 sayılı yasanın 36. maddesine göre kiraya verilmesi işidir.



2.1. Kiraya verilecek yerlere ait bilgiler:

S.NO NİTELİĞİ YER/ADRES TOPLAM ALAN (M2) KİRA BİTİŞ TARİHİ AYLIK KİRAYA VERİLECEK TAHMİNİ BEDEL (KDVHARİÇ) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ 1 İŞYERİ Ankara ili Şereflikoçhisar İlçesi, Hacı Enbiya Mahallesi, E-90 Karayolu Caddesi No:2 adresinde yer alan otobüs terminali içerisinde

B Blok No:1 16 12.03.2031 900,00 TL 324,00 TL 2 İŞYERİ Ankara ili Şereflikoçhisar İlçesi, Hacı Enbiya Mahallesi, E-90 Karayolu Caddesi No:2 adresinde yer alan otobüs terminali içerisinde

B Blok No:2 16 12.03.2031 900,00 TL 324,00 TL 3 İŞYERİ Ankara ili Şereflikoçhisar İlçesi, Hacı Enbiya Mahallesi, E-90 Karayolu Caddesi No:2 adresinde yer alan otobüs terminali içerisinde

B Blok No:3 16 12.03.2031 900,00 TL 324,00 TL 4 İŞYERİ Ankara ili Şereflikoçhisar İlçesi, Hacı Enbiya Mahallesi, E-90 Karayolu Caddesi No:2 adresinde yer alan otobüs terminali içerisinde

B Blok No:4 16 12.03.2031 900,00 TL 324,00 TL 5 İŞYERİ Ankara ili Şereflikoçhisar İlçesi, Hacı Enbiya Mahallesi, E-90 Karayolu Caddesi No:2 adresinde yer alan otobüs terminali içerisinde

B Blok No:8 19 12.03.2031 2.000,00 TL 720,00 TL 6 İŞYERİ

(WC) Ankara ili Şereflikoçhisar İlçesi, Hacı Enbiya Mahallesi, E-90 Karayolu Caddesi No:2 adresinde yer alan otobüs terminali içerisinde

B Blok No:13-WC 24 13.03.2031 1.200,00 TL 432,00 TL 7 İŞYERİ Ankara ili Şereflikoçhisar İlçesi, Hacı Enbiya Mahallesi, E-90 Karayolu Caddesi No:2 adresinde yer alan otobüs terminali içerisinde

C Blok No:4-5 34 12.03.2031 950,00 TL 342,00 TL 8 İŞYERİ Ankara ili Şereflikoçhisar İlçesi, Hacı Enbiya Mahallesi, E-90 Karayolu Caddesi No:2 adresinde yer alan otobüs terminali içerisinde

E Blok No:4 17 12.03.2031 1.318,00 TL 474,48 TL 9 İŞYERİ Ankara ili Şereflikoçhisar İlçesi, Hacı Enbiya Mahallesi, E-90 Karayolu Caddesi No:2 adresinde yer alan otobüs terminali içerisinde

E Blok No:5 17 12.03.2031 1.350,00 TL 486,00 TL 10 İŞYERİ Ankara ili Şereflikoçhisar İlçesi, Hacı Enbiya Mahallesi, E-90 Karayolu Caddesi No:2 adresinde yer alan otobüs terminali içerisinde

E Blok No:7 17 12.03.2031 1.200,00 TL 432,00 TL 11 İŞYERİ Ankara ili Şereflikoçhisar İlçesi, Hacı Enbiya Mahallesi, E-90 Karayolu Caddesi No:2 adresinde yer alan otobüs terminali içerisinde

E Blok No:8 17 12.03.2031 1.200,00 TL 432,00 TL 12 İŞYERİ Ankara ili Şereflikoçhisar İlçesi, Hacı Enbiya Mahallesi, E-90 Karayolu Caddesi No:2 adresinde yer alan otobüs terminali içerisinde

G Blok No:3 13 12.03.2031 2.100,00 TL 756,00 TL 13 İŞYERİ Ankara ili Şereflikoçhisar İlçesi, Hacı Enbiya Mahallesi, E-90 Karayolu Caddesi No:2 adresinde yer alan otobüs terminali içerisinde

G Blok No:4 13 12.03.2031 2.100,00 TL 756,00 TL 14 İŞYERİ Ankara ili Şereflikoçhisar İlçesi, Hacı Enbiya Mahallesi, E-90 Karayolu Caddesi No:2 adresinde yer alan otobüs terminali içerisinde

G Blok No:7 13 12.03.2031 2.100,00 TL 756,00 TL 15 İŞYERİ Ankara ili Şereflikoçhisar İlçesi, Hacı Enbiya Mahallesi, E-90 Karayolu Caddesi No:2 adresinde yer alan otobüs terminali içerisinde

G Blok No:8 13 12.03.2031 2.100,00 TL 756,00 TL 16 İŞYERİ Ankara ili Şereflikoçhisar İlçesi, Hacı Enbiya Mahallesi, E-90 Karayolu Caddesi No:2 adresinde yer alan otobüs terminali içerisinde

G Blok No:10 13 12.03.2031 2.100,00 TL 756,00 TL 17 İŞYERİ Ankara ili Şereflikoçhisar İlçesi, Hacı Enbiya Mahallesi, E-90 Karayolu Caddesi No:2 adresinde yer alan otobüs terminali içerisinde

H Blok No:2 17 12.03.2031 1.850,00 TL 666,00 TL 18 İŞYERİ Ankara ili Şereflikoçhisar İlçesi, Hacı Enbiya Mahallesi, E-90 Karayolu Caddesi No:2 adresinde yer alan otobüs terminali içerisinde

H Blok No:3 17 12.03.2031 1.850,00 TL 666,00 TL 19 İŞYERİ Ankara ili Şereflikoçhisar İlçesi, Hacı Enbiya Mahallesi, E-90 Karayolu Caddesi No:2 adresinde yer alan otobüs terminali içerisinde

H Blok No:4 17 12.03.2031 1.850,00 TL 666,00 TL 20 İŞYERİ Ankara ili Şereflikoçhisar İlçesi, Hacı Enbiya Mahallesi, E-90 Karayolu Caddesi No:2 adresinde yer alan otobüs terminali içerisinde

K Blok No:1-8 34 12.03.2031 4.200,00 TL 1.512,00 TL 21 İŞYERİ Ankara ili Şereflikoçhisar İlçesi, Hacı Enbiya Mahallesi, E-90 Karayolu Caddesi No:2 adresinde yer alan otobüs terminali içerisinde

K Blok No:2-7 34 12.03.2031 4.200,00 TL 1.512,00 TL 22 İŞYERİ Ankara ili Şereflikoçhisar İlçesi, Hacı Enbiya Mahallesi, E-90 Karayolu Caddesi No:2 adresinde yer alan otobüs terminali içerisinde

K Blok No:6 17 12.03.2031 2.200,00 TL 792,00 TL



Yukarıda niteliği ve diğer özellikleri belirtilen 22 Adet İşyeri ihale yolu ile kiraya verilecektir. Her bir İşyeri ayrı ayrı ihale edilecektir. İhaleye katılacak olanlar her bir işyeri için ayrı ayrı ihale dokümanı satın almak zorundadır.



Madde 3 - İhale Konusu işe ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1. İhalenin Yapılacağı Yer : Anfa Ankara Altınpark İşletmeleri Ltd. Şti. İhale Salonu



3.2. İhalenin Yapılacağı Adres : Şehit Ömer HALİSDEMİR Bulvarı No:142/6 Aydınlıkevler-

Altındağ/ANKARA



3.3. Son Teklif Verme Tarihi ve Saati : 05 / 11 / 2025 Saat 12:00



3.4. İhale Tarihi ve Saati : 05 / 11 / 2025 Saat 15:00



3.5. Teklifler, son teklif verme tarih ve saati’ne kadar Anfa Altınpark İşletmeleri Ltd. Şti. Satınalma Müdürlüğüne verilecektir. Son teklif verme saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.



3.6. Teklifler, son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. (Postadaki gecikmeler isteklinin sorumluluğundadır.)



Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini

4.1. İhale Dokümanının Görülebileceği Yer: Anfa Ankara Altınpark İşletmeleri Ltd. Şti. Satınalma Müdürlüğü,

4.2. İhale Dokümanının Temin Edilebileceği Yer: Anfa Ankara Altınpark İşletmeleri Ltd. Şti. Satınalma Müdürlüğü,

4.3. İhale Dokümanı Satış bedeli: 1.000,00.-TL (Bin Türk Lirası)’dir. İhale dokümanı bedeli Anfa Ankara Altınpark İşletmeleri Ltd. Şti.’ ne ait Vakıfbank Aydınlıkevler şubesi nezdindeki TR28 0001 5001 5800 7287 2474 34 nolu banka hesabına yatırılacaktır. İhale dokümanı idareden talep edilmesi halinde doküman ücretinin banka hesabına yatırıldığına dair makbuz idareye sunulması zorunludur. İstekliler, İhale dokümanı ve eklerini Anfa Ankara Altınpark İşletmeleri Ltd. Şti. Satınalma Müdürlüğünde görebilirler, Ancak ihaleye katılacak olanların her bir işyeri için ayrı ayrı ihale dokümanı ve eklerini satın alması zorunludur.

Madde 5 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

5.1. Şekli ve içeriği bu şartname ekinde yer alan teklif mektubu,

5.2. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Anfa Ankara Altınpark İşletmeleri Ltd. Şti Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar, (Teklif verilecek her işyeri için ayrı ayrı yatırılacaktır.)

5.3. İhale Dokümanının satın alındığına dair makbuz

(Makbuzda doküman bedelinin hangi işyerine ait olduğu belirtilecektir.)



5.4. Gerçek kişi olması halinde:

5.4.1. Nüfus cüzdanı sureti,

5.4.2. İkametgâh belgesi,

5.4.3. Noter tasdikli imza beyannamesi,

5.4.4. Adli Sicil Kaydı,

5.4.5. Vekâleten katılım durumunda noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

5.5. Tüzel kişi olması halinde:

5.5.1. Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir "Ticaret Sicil Gazetesi"

5.5.2. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza sirküsü (Dernekler ve Vakıflar için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi)

5.5.3. Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

5.5.4. Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

5.5.5. Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, mevzuatı gereği süresi dolmamış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

5.6.6. Vekâleten katılım durumunda noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,



5.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde:

5.6.1. Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ve Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin 5.4. ve 5.5. maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler,

5.7. İhaleye katılım için istenilen belgelerden, E-Devlet üzerinden alınabilen belgelerde geçerli olacaktır.

5.8. İstekliler istenilen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilir.



Madde 6 - Geçici ve kesin teminat

6.1.Geçici Teminat;

6.1.1. 2886 sayılı yasa hükümlerine uygun şekilde 1 (bir) yıllık muhammen bedelin en az %3’ü oranında nakit veya geçici teminat mektubu olarak kabul edilecek diğer varlıkları verecektir. Geçici teminat bedelleri yukarıda işyerleri tablosunda belirtilmiştir.

6.1.2. Geçici teminatlar nakit verilebileceği gibi banka teminat mektubu olarak ta verilebilir. Banka teminat mektupları verilmesi halinde süresiz olacaktır. Mektup olarak verilecek teminatlar haricindeki nakit teminatların ANFA ANKARA ALTINPARK İŞLETMELERİ LTD.ŞTİ. VAKIFLAR BANKASI TR28 0001 5001 5800 7287 2474 34 iban numaralı hesabına işin adı belirtilerek yatırılması zorunludur.



Madde 7 - İhaleye katılamayacak olanlar

7.1. İhaleyi yapan idarenin;

a) İta amirleri,

b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,

d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç).

7.2. Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.



Madde 8 - SÖZLEŞME KİRACI TARAFINDAN NOTERE TESCİL ETTİRİLECEK OLUP, NOTERE ÖDENECEK HER TÜRLÜ VERGİ, RESİM VE HARÇLAR İLE DİĞER SÖZLEŞME GİDERLERİ KİRACIYA AİTTİR.



Madde 9 - İşyeri bilgisi; Kiralanacak işyeri ile ilgili geniş ve teferruatlı bilgiler mesai saatleri içerisinde (08:00-17:00) Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı No:142/6 Aydınlıkevler- Altındağ /Ankara adresinde yer alan Altınpark İçi Anfa İdari Bina İşletmeler Müdürlüğü’ne şahsen başvurularak veya 0312-5969000 nolu telefondan İşletmeler Müdürlüğünden öğrenilebilecektir. İsteklilerin talep etmesi halinde kiraya verilecek yerler, mesai saatleri içerisinde İşletmeler Müdürlüğü tarafından gösterilecektir.



BU SAYFADA YAYINLANAN BİLGİLERİN HUKUKİ VE MALİ SORUMLULUĞU BULUNMAMAKTA OLUP, İHALE DOSYASINDAKİ BİLGİLER ESAS ALINACAKTIR.



İLANEN DUYURULUR.