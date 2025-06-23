Orta Doğu’da tansiyon giderek yükseliyor. İran’ın bu gece Katar’da bulunan El Udeyd Hava Üssü’ne balistik füze saldırısı düzenlemesi, bölgedeki krizi daha da derinleştirdi.

Suudi Arabistan, saldırıyı sert bir dille kınayarak, eylemin “uluslararası hukukun ve iyi komşuluk ilkelerinin açık bir ihlali” olduğunu vurguladı. Riyad yönetimi, saldırının hiçbir şekilde meşrulaştırılamayacağını belirterek, Katar’a tam destek mesajı verdi.

Füze saldırısının ardından Katar hava sahasında güvenlik endişesi yaşanırken, Katar Havayolları’na ait 10 yolcu uçağının rotası değiştirildi. Doha’ya inmesi planlanan uçaklar, güvenlik gerekçesiyle Türkiye’ye yönlendirildi. Uçaklar, İstanbul Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı’na iniş yaptı.