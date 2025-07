Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yağan Barrack;

''Türkiye, Ürdün ve komşuları tarafından benimsenen" ateşkesin ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'un desteği ile yapıldığını belirten Barrack, "Dürzileri, Bedevileri ve Sünnileri silahlarını bırakmaya ve diğer azınlıklarla birlikte yeni ve birleşik bir Suriye kimliği inşa etmeye çağırıyoruz. Tüm Suriyelileri birbirlerine saygı göstermeye ve komşularıyla barış ve refah içinde yaşamaya davet ediyoruz.'' ifadelerine yer verdi.

BREAKTHROUGH —— Israeli Prime Minister @Netanyahu and Syrian President Ahmed al-Sharaa @SyPresidency supported by the U.S.A. @SecRubio have agreed to a ceasefire embraced by Türkiye, Jordan and its neighbors. We call upon Druze, Bedouins, and Sunnis to put down their weapons and…