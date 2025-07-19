ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Türkiye, Ürdün ve komşuları tarafından benimsenen bir ateşkes anlaşmasına ulaştıklarını duyurdu.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yağan Barrack;

''Türkiye, Ürdün ve komşuları tarafından benimsenen" ateşkesin ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'un desteği ile yapıldığını belirten Barrack, "Dürzileri, Bedevileri ve Sünnileri silahlarını bırakmaya ve diğer azınlıklarla birlikte yeni ve birleşik bir Suriye kimliği inşa etmeye çağırıyoruz. Tüm Suriyelileri birbirlerine saygı göstermeye ve komşularıyla barış ve refah içinde yaşamaya davet ediyoruz.'' ifadelerine yer verdi.

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Muhabir: Haber Merkezi