2024 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI İLANI

Kooperatifimizin 2024 faaliyet yılına ait 63. Olağan Genel Kurul Toplantısı 02 Ağustos 2025 Cumartesi günü Saat: 11.00’ de Polatlı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Spor Salonu, Esentepe Mahallesi 19 Mayıs Caddesi No: 4 Polatlı/ ANKARA adresinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere yapılacaktır.

Toplantı nisabının temin edilememesi halinde ikinci toplantı 10 Ağustos 2025 Pazar günü Saat 11.00’ de aynı yerde ve aynı gündemi görüşmek üzere yapılacaktır.

Sayın ortaklarımızın hüviyet cüzdanları ile birlikte teşrifleri rica olunur.

Yönetim Kurulu Adına

Başkan

M. Muhittin BIYIKOĞLU

GÜNDEM :

1. Açılış,

2. Divan Kurulu’ nun teşekkülü, (Anasözleşmemizin 36. Maddesinin (4) üncü fıkrası gereğince Başkan, Başkan Yardımcısı, 2 Katip ve en az 2 Oy Toplayıcı)

3. Saygı Duruşu, İstiklal Marşı’ nın okunması,

4. Divan Kurulu’ na tutanağı imzalama yetkisi verilmesi,

5. Yönetim Kurulu Başkanının konuşması,

6. Kooperatifimizin 2024 faaliyet yılına ait Dış Denetim Raporu, Yönetim Kurulu ve Denetleme Organı Yıllık Çalışma Raporları ile Bilanço, Gelir Tablosu Hesaplarının okunması, görüşülmesi,

7. Yönetim Kurulu ve Denetleme Organı Yıllık Çalışma Raporları ile Bilanço, Gelir Tablosu Hesaplarının tasdiki, Yönetim Kurulu ve Denetleme Organı Üyelerinin ibrası,

8. Kooperatifimizin 2025 Faaliyet Yılına İlişkin 64. Olağan Genel Kurul Toplantısı ile 2026 Faaliyet Yılına İlişkin 65. Olağan Genel Kurul Toplantısının birleştirilerek bu toplantıların 2027 yılında birlikte yapılmasının görüşülmesi ve konuya ilişkin karar alınması,

9. 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’ nun 69. Maddesi kapsamında, 01.03.2025 – 28.02.2026 özel hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılı için ve 01.03.2026 – 28.02.2027 özel hesap dönemini kapsayan 2026 faaliyet yılı için Dış Denetçinin seçilmesi,

10. 2024 Faaliyet yılı Müspet Gelir-Gider farkının Anasözleşmemizin 25’ inci maddesi uyarınca tevzii ile 2025 Faaliyet Yılı sonu itibarıyla hesaplanacak Müspet Gelir-Gider farkının Anasözleşmemizin 25’ inci maddesi uyarınca tevzii hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

11. Yönetim Kurulu ve Denetleme Organı Üyelerine ödenecek ücret ve harcırah tutarlarının 01.07.2025-31.12.2025 ve 01.01.2026-30.06.2026 ile 01.07.2026-31.12.2026 ve 01.01.2027-30.06.2027 dönemleri için ayrı ayrı belirlenmesi,

12. 2025 ve 2026 Faaliyet Yılına ait İş Programı ve Bütçesinin okunması, görüşülmesi ve tatbiki hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

13. Süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yedek Üyelerinin Seçimi,

14. Süreleri sona eren Denetleme Organı Üyeleri ve Yedek Üyelerinin Seçimi,

15. Dilek ve temenniler,

16. Kapanış,