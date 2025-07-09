Son dakika bilgilerine göre, Philip Morris sigara grubuna zam yapıldı. Yeni fiyatlarla birlikte Parliament ve Marlboro serisi sigaraların fiyatları 90 TL’nin üzerine çıktı.

Philip Morris’in zam kararı, sigara kullanıcıları arasında şaşkınlık yarattı. Özellikle Parliament ve Marlboro markalarının zamla birlikte daha da pahalı hale gelmesi dikkat çekiyor. Zam oranlarının tütün ürünlerine uygulanan vergiler ve döviz kuru artışları nedeniyle gerçekleştiği belirtiliyor.

Tam lise şu şekilde;