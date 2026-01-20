Uzmanlar, bu maddelerin endokrin bozucu olarak tanımlandığını ve vücudun doğal hormon dengesine müdahale edebildiğini belirtiyor. Özellikle hormonları taklit edebilen ya da bloke edebilen bu kimyasalların, tiroid fonksiyonlarıyla ilişkili sinyal yollarını olumsuz etkileyebileceği ifade ediliyor.

Araştırmalara göre boyun bölgesi, ince derisi ve yoğun damar yapısı nedeniyle kimyasal maddeleri daha hızlı emebiliyor. Parfümün doğrudan boyun bölgesine sıkılması ise, bu kimyasalların tiroid bezine temas riskini artırıyor.

Uzmanlar, tek seferlik kullanımın genellikle ciddi bir tehlike oluşturmadığını ancak uzun süreli ve tekrarlayan maruziyetin, özellikle tiroid üzerinde gereksiz hormonal strese yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Bu nedenle parfüm kullanımında daha dikkatli olunması, doğrudan boyun bölgesinden kaçınılması ve içerik etiketlerinin incelenmesi tavsiye ediliyor.

🚨 Researchers at the University of California, Berkeley have analyzed common perfumes and cosmetics and found that many contain chemicals such as phthalates, which are known endocrine disruptors.



Endocrine disruptors can interfere with the body’s hormone system by mimicking or… pic.twitter.com/KnNdZ8Cgs3 — Shining Science (@ShiningScience) January 20, 2026