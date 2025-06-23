Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde toplanan Öz Sağlık-İş Sendikası üyeleri, kamuda çalışan işçilerin ücretlerinin artırılması ve özlük haklarının iyileştirilmesi için basın açıklaması yaptı.

Sendika üyeleri ellerinde afiş ve dövizlerle taleplerini dile getirirken, Öz Sağlık-İş Sendikası Kırşehir Şube Başkanı Nurcan Özer Dönmez, Kamu Çerçeve Protokolü sürecine dikkat çekerek, emekçilerin hak ettikleri ücreti alacakları bir toplu iş sözleşmesi istediklerini belirtti.

"Ücret farklılıkları giderilmeli, mağduriyetler son bulmalı"

Dönmez, açıklamasında yevmiyeler arasındaki ücret dengesizliğinin sona erdirilmesini ve çalışanların yaşadığı gelir kaybının telafi edilmesini talep ettiklerini vurguladı. Kamu Çerçeve Protokolü’nün adil ve kapsayıcı bir yaklaşımla sonuçlanmasını beklediklerini söyleyen Dönmez, şöyle konuştu:

“Emeğiyle geçinen insanlar olarak beklentimiz, sadece adil bir ücret, insanca yaşam ve ekonomik büyümeden hak ettiğimiz paydır. Taleplerimizi karşılayacak, mağduriyetleri ortadan kaldıracak bir teklif istiyoruz. Kamu çalışanlarını merkeze alan bir yaklaşım bekliyoruz.”

Sendika, protokol sürecinin bir an önce tamamlanarak emekçilerin beklentilerine uygun şekilde çözüme kavuşturulmasını istedi.