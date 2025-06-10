Kurban Bayramı'nın sona ermesiyle birlikte şehirlerarası otobüslerdeki yoğunluk artarken, Emniyet Genel Müdürlüğü dikkat çeken bir uygulamaya imza attı. Otobüste bulunan bir yolcudan alınan bilgiye göre, Zonguldak’tan Ankara’ya giden yolcu otobüsünde, polis memuru sivil kıyafetle yolcu gibi seyahat ederek denetim gerçekleştirdi.

Yolcuların ve şoförün haberi olmadan yapılan bu uygulama, emniyet kemeri takılması ve genel yol güvenliği kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etmeye yönelikti. Otobüs, Ankara Şehirlerarası Terminali'ne (AŞTİ) ulaştığında ise sürpriz ortaya çıktı. Polis memuru koltuğundan kalkarak kendini tanıttı ve otobüste yapılan denetimin detaylarını içeren kısa bir metin okudu.

Polis memuru, kurallara uydukları için hem yolculara hem de otobüs şoförüne teşekkür etti. Uygulamanın, özellikle bayram dönüşlerinde trafik güvenliğini artırmak amacıyla yapıldığı ifade edildi.

Yetkililer, bu tür denetimlerin belirli aralıklarla farklı şehir hatlarında da devam edeceğini bildirirken, vatandaşların emniyet kemeri kullanımına ve trafik kurallarına her zaman dikkat etmeleri gerektiği vurgulandı.