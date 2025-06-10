Zehra ÖNEN

Sanatçı, yazar ve siyasetçi kimliğiyle tanınan Zülfü Livaneli, Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal’ı Ankara’da ziyaret etti. Livaneli, dünya genelinde aldığı ödüller nedeniyle Haberal’ı tebrik ederken, ona kendi kitaplarını hediye etti.

Ziyaret sırasında samimi bir atmosfer yaşanırken, Livaneli şu sözlerle duygularını paylaştı: “Haberal hocamız sadece tıp alanında değil, Türkiye'nin bilimsel itibarı açısından da çok önemli bir figür. Onun başarıları, sadece raflarda değil, zihinlerde de iz bırakıyor. Varlığıyla onur duyuyorum.”

Zülfü Livaneli “İkinci bir Mehmet Haberal’ımız yok. Bu değerimizi yaşatmak ve korumak hepimizin sorumluluğudur.” diye konuştu.

YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ

Prof. Dr. Haberal, geçtiğimiz aylarda Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen Üroloji-Nefroloji Zirvesi’nde Türkiye’yi uluslararası konuşmacı olarak temsil etmişti. Zirvede, Mısır’da bir bilim insanına ilk kez verilen “Yaşam Boyu Başarı Ödülü” Haberal’a takdim edilmişti.

Başarıları bununla sınırlı değil. 2024 yılında Dünya Organ Nakli Derneği’nin 30. Uluslararası Kongresi, Prof. Dr. Haberal’ın öncülüğünde İstanbul’da gerçekleştirilmiş ve bu prestijli organizasyon kapsamında Haberal’a organ nakli alanındaki en yüksek onur ödülü olan “Medawar Ödülü” sunulmuştu.

Yunanistan'da ise tarihî bir gelişmeye imza atılmış; Atina’da 2400 yıllık bir gelenek bozulmuş ve Yunan olmayan ilk kişi olarak Prof. Dr. Mehmet Haberal’a Yunanistan Akademisi tarafından “Yüksek Şeref Ödülü” verilmişti.