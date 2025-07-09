Mardin genelinde etkili olan sıcak hava dalgası yaşamı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, bölgede az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak ve sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Kızıltepe’de 44, Derik’te 42, Nusaybin’de 41, Yeşilli’de 40 ve Artuklu’da 37 derece olarak ölçülen hava sıcaklıkları nedeniyle cadde ve sokaklar büyük oranda boş kaldı. Dışarı çıkan vatandaşlar, serinlemek için park ve bahçeleri tercih etti.

“Evde durulmuyor, parka kaçıyoruz”

Mardin’in merkez ilçesi Artuklu’daki Karayolları Parkı’na gelen vatandaşlardan emekli Mehmet Ay, “Mevsim normallerinin çok üzerinde bir sıcaklık var. Biz de serinlemek ve zaman geçirmek için parka geliyoruz” dedi. Abdulkadir Aydın ise hissedilen sıcaklığın ölçülenden daha fazla olduğunu belirterek, “Evde kalmaktansa gölgelik alanda oturmak daha iyi geliyor. Parkta serinlemeye çalışıyoruz” diye konuştu.