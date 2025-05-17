Peskov, Putin ile Zelenskiy'nin görüşme olasılığı hakkında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Böyle bir görüşme, iki tarafın heyetlerinin çalışmaları sonucunda, heyetler arasında belirli mutabakatlara varılması halinde mümkün. Bunun mümkün olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna ve Rusya Heyetleri, İstanbul'da Esir Takası Konusunda Anlaştı

İstanbul'daki müzakerelerde Rusya ve Ukrayna heyetleri, "esir takası" konusunda anlaşmaya vardı. Dmitriy Peskov, görüşmelerin yalnızca "iki taraf arasında anlaşma sağlanması" durumunda gerçekleşebileceğini belirtti.

Görüşmelerin Temel Amacı ve Sonuçları

Peskov, Putin ve Zelenskiy arasında gerçekleşebilecek olası görüşmenin, heyetler arasında anlaşmalara varılması sonucu mümkün olacağını söyledi. Peskov’un açıklamalarına göre, bu tür bir görüşme ancak belirli bir mutabakata varıldıktan sonra gerçekleşebilir.