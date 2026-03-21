Kaza, saat 20.00 sıralarında Ankara-Konya karayolu Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Ömer Yalçın idaresindeki 42 ATG 956 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Yorulmaz'a çarptı. Ağır yaralanan Yorulmaz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Emine Yorulmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.