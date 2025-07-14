Konya'nın Doğanhisar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Davras Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Doğanhisar ve Ilgın Orman İşletme Şefliği personeli ile Konya itfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi.

Jandarma ekipleri, bölgeye giden kara yolunda güvenlik önlemi aldı.

Belediye iş makinelerinin de bölgede yol açma çalışması yaptığı görüldü.

Yangına müdahale için Antalya'dan gönderilen yangın helikopteri de çalışmaya başladı, iki yangın helikopterinin daha bölgeye gönderildiği öğrenildi.